Ibovespa tem alta discreta em dia com noticiário corporativo intenso e vencimento de opções

- HYPERA ON valorizava-se 5,51%, revertendo a queda da abertura, em meio à repercussão do balanço do quarto trimestre do ano passado, com Ebitda das operações continuadas de R$136,9 milhões, recuo de 76,4%, afetado por declínio do faturamento líquido (-18,2%) no trimestre. O conselho de administração da farmacêutica aprovou a distribuição de R$184,7 milhões em juros sobre capital próprio.

- NATURA&CO ON subia 0,41%, após fraqueza inicial, com agentes repercutindo proposta para incorporação da companhia pela sua subsidiária Natura Cosméticos, que se tornaria novamente a holding operacional do grupo e voltaria a ter ações em bolsa, além de mudanças na diretoria, com o presidente-executivo da Natura&Co, Fabio Barbosa, e o diretor financeiro, Guilherme Castellan, deixando seus cargos.

- AUTOMOB ON recuava 6,67% na esteira do prejuízo líquido de R$101 milhões no quarto trimestre no ano passado, revertendo resultado ligeiramente positivo de um ano antes, com queda no Ebitda e margem negativa. Segundo a empresa, o desempenho operacional do quarto trimestre "ainda não reflete as integrações e sinergias, além de ainda estar impactado pelo Ebitda negativo das concessionárias agro nesse período".

- CEMIG PN cedia 3,7% após a estatal mineira de energia divulgar Ebitda de R$1,94 bilhão no quarto trimestre do ano passado, 10,4% menor do que o observado no quarto trimestre de 2023, afetado pela queda de 61% no lucro de comercialização de energia elétrica. O conselho de administração da empresa também aprovou R$541 milhões em juros sobre capital próprio.

- ENEVA ON perdia 2,92%, em meio ao salto no prejuízo líquido do quarto trimestre do ano passado, para R$962,6 milhões, de R$290,6 milhões um ano antes. O Ebitda ajustado cresceu 20%, para R$1,2 bilhão, mas a margem nessa métrica caiu de 38% para 25,5%.

- PETZ ON caía 1,36%, abandonando os ganhos da abertura, em dia marcado pela repercussão do balanço, que mostrou expansão de cerca de 25% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado, para R$83,3 milhões. A rede de varejo de produtos e serviços para animais de estimação disse que iniciou o primeiro trimestre deste ano "com as mesmas tendências de crescimento apresentadas no segundo semestre de 2024, com bom patamar de crescimento aliado à preservação da margem bruta".