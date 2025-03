Infracommerce vai desenvolver marketplace dos Correios

(Reuters) - A empresa de tecnologia voltada ao varejo Infracommerce informou nesta sexta-feira que firmou uma parceria com os Correios para desenvolver o marketplace da companhia estatal de entregas, conforme comunicado ao mercado.

Segundo a Infracommerce, a empresa mantém tratativas com os Correios que podem resultar na ampliação da parceria para além do desenvolvimento da plataforma, mas não há no momento "qualquer definição" sobre esse ponto.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)