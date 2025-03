Minério de ferro tem perda semanal com cautela sobre perspectivas de demanda da China

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta sexta-feira e registraram uma perda semanal devido às crescentes preocupações com as perspectivas de demanda na China, principal mercado consumidor de minério, em meio à escalada da guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,33%, a 757,5 iuanes (US$104,52) a tonelada, registrando uma queda semanal de 3,8%.