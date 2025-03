Núcleo da inflação do Japão atinge 3% em fevereiro e mantém vivas apostas de aumento nos juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão atingiu 3,0% em fevereiro e um índice que elimina o efeito do combustível subiu no ritmo mais rápido em quase um ano, um sinal de ampliação da pressão dos preços que reforça as expectativas do mercado de novos aumentos na taxa de juros.

Os dados vieram na esteira do alerta do presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, feita após sua decisão de manter a taxa de juros na quarta-feira, de que o aumento dos custos dos alimentos e o crescimento mais forte do que o esperado dos salários poderiam elevar a inflação subjacente.