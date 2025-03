Petz tem lucro maior no 4º tri, cita início de 2025 com "bom crescimento"

A receita líquida somou R$878,7 milhões nos últimos três meses do ano passado, expansão anual de 7,1%. O custo de produtos e serviços vendidos subiu 5,2% na mesma comparação. A expectativa média do mercado indicava um faturamento líquido de R$954 milhões para a Petz no quarto trimestre.

No balanço, a companhia, que tenta convencer o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovar a compra da rival Cobasi e criar a maior empresa do setor no país, citou que iniciou o primeiro trimestre deste ano "com as mesmas tendências de crescimento apresentadas no segundo semestre de 2024, com bom patamar de crescimento aliado à preservação da margem bruta".

No quarto trimestre, a margem bruta da Petz subiu de 38,8% um ano antes para 39,5%. No ano a margem ficou estável em 39,1%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)