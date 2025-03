Presidente do Fed de Nova York diz que não há pressa para ajustar a política monetária no momento

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que ainda é muito cedo para determinar o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a inflação, acrescentando que há riscos crescentes para as perspectivas econômicas e que o banco central norte-americano tem tempo para decidir a direção da taxa de juros.

Falando com repórteres após um discurso nas Bahamas, Williams disse que "o risco negativo para o crescimento econômico e o risco positivo para a inflação (são) ambos muito altos" e que a mudança na perspectiva foi refletida nas novas previsões do Fed divulgadas nesta semana.