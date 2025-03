Produção brasileira de aço bruto em fevereiro cai 1,6%

A produção de laminados longos em fevereiro, cresceu 1,6% em fevereiro sobre um ano antes, acumulando no bimestre expansão de 1,9%. Em planos, a produção cresceu 0,2% no mês passado, mas acumulou nos dois primeiros meses do ano queda de 1,5%.

As vendas no mercado interno somaram 1,7 milhão de toneladas em fevereiro, alta anual de 8,1%. No bimestre, houve expansão de 6,6%, para 3,39 milhões de toneladas.

Parte do avanço foi suprido por importações, que dispararam 25,6% nos dois primeiros meses do ano, para 1,02 milhão de toneladas, apesar do sistema de defesa comercial aprovado pelo governo federal no ano passado.