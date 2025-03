Reunião com Silveira e Ibama acontecerá depois da volta de Lula do Japão, diz Marina

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta sexta-feira que uma reunião entre ela, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, deve acontecer na volta da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão.

"Já foi até dada uma data. Quando eu voltar do Japão, que vou acompanhar o presidente Lula, haverá uma audiência entre os ministros, com a presença do Ibama", disse Marina. "No meu entendimento foi uma avaliação do próprio ministro Silveira que seria mais adequado uma reunião entre os ministros com a presença do Ibama."

Esta semana, Silveira reclamou que havia pedido audiência a Agostinho duas vezes, sem receber resposta, e acusou o presidente do Ibama de não ter coragem de dar a posição final do Ibama sobre a licença ambiental para exploração na Margem Equatorial do Amazonas.