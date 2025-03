Shell decide investir em projeto petrolífero de Gato do Mato

SÃO PAULO (Reuters) - A Shell anunciou nesta sexta-feita ter tomado decisão final para investir no projeto Gato do Mato, no pré-sal da Bacia de Santos.

Segundo a petrolífera, o plano de desenvolvimento do campo prevê a instalação de um navio-plataforma FPSO com capacidade para produzir até 120 mil barris por dia. A expectativa é de que as operações se iniciem em 2029.

"Os volumes atuais estimados de recursos recuperáveis ​​do desenvolvimento de Gato do Mato são de aproximadamente 370 milhões de barris", disse a Shell, em comunicado.