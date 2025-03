Temor sobre taxação de dividendos ajudou na alta do dólar no final de 2024, diz Campos Neto

Por Marcela Ayres

(Reuters) - O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto disse nesta sexta-feira que parte da forte valorização do dólar em relação ao real no final do ano passado foi impulsionada por empresas que agiram antes da implementação de um imposto sobre dividendos que, acreditavam elas, entraria em vigor em 2025.

Em evento promovido pela XP em Miami, ele disse que a queda do dólar este ano foi parcialmente apoiada pelas consequências desse mesmo movimento.