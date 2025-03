Premiê chinês alerta sobre "crescente instabilidade" em importante fórum de negócios

Li se reuniu com Daines e sete outros CEOs norte-americanos na tarde de domingo, o que Daines anunciou como uma oportunidade para que eles compartilhassem suas opiniões sobre o ambiente de negócios na China.

O parlamentar de Montana, um forte apoiador do presidente Donald Trump, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro He Lifeng no sábado, na primeira visita de um político dos EUA à China desde que Trump assumiu o cargo em janeiro.

Trump anunciou uma onda de novas tarifas "recíprocas" que entrarão em vigor em 2 de abril, visando os países com barreiras comerciais aos produtos norte-americanos, o que poderia incluir a China. Ele impôs tarifas de 20% sobre as exportações chinesas neste mês, o que levou a China a retaliar com tarifas adicionais sobre os produtos agrícolas norte-americanos.

O governo Trump deve concluir uma análise até 1º de abril sobre a conformidade de Pequim com a "fase um" do acordo comercial EUA-China firmado em seu primeiro mandato.

Durante o fórum, o formulador de políticas econômicas chinês Han Wenxiu prometeu mais esforços para aprofundar as reformas do lado da oferta e promover a autossuficiência em ciência e tecnologia, de acordo com a mídia estatal.

Nas últimas semanas, autoridades do Ministério do Comércio da China se reuniram com pelo menos uma dezena de executivos de empresas estrangeiras, incluindo a gigante brasileira Vale, Airbus, PepsiCo, Procter & Gamble, Honeywell e Swire.