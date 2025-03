Airbus diz que próximo jato será "evolucionário, não revolucionário"

Por Tim Hepher

TOULOUSE, FRANÇA (Reuters) - O CEO da Airbus, Guillaume Faury, disse que o próximo jato de corredor único da fabricante de aviões será "evolucionário e não revolucionário", mas que pode incluir um motor de rotor aberto, como o que está sendo estudado pelo fornecedor CFM.

O chefe da maior fabricante de aviões do mundo falou no início de um evento que visava chamar a atenção para a inovação contínua após a decisão da empresa, no mês passado, de adiar o desenvolvimento de uma aeronave regional movida a hidrogênio.