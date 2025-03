Atividade empresarial dos EUA acelera em março, mas confiança se deteriora

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em março, mas os temores crescentes sobre as tarifas de importação e os cortes profundos nos gastos do governo continuaram a pesar sobre a confiança e as perspectivas para o resto do ano.

A pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global, divulgada nesta segunda-feira, também mostrou que uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos subiu este mês para o nível mais alto em quase dois anos, com aumentos tanto no setor industrial quanto no de serviços. As empresas também pareceram relutantes em aumentar o número de funcionários.