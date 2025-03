Autoridade do BCE defende mais afrouxamento da política monetária

"Surgiram questões importantes que fortaleceram os argumentos a favor da continuidade da redução dos juros", disse ele em uma entrevista ao jornal espanhol Expansion. "É provável que alcancemos nosso objetivo de inflação mais cedo do que indicam nossas últimas projeções."

O chefe do banco central grego, Yannis Stournaras, apresentou um argumento semelhante na sexta-feira, dizendo que tudo aponta para um corte em abril.

Cipollone disse que os preços da energia caíram significativamente desde a reunião de 6 de março, o euro se valorizou e as taxas reais aumentaram, tudo isso contribuindo para uma queda mais rápida da inflação.

"E se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre as exportações europeias, isso terá um impacto negativo sobre a demanda, o que fortalecerá ainda mais a tendência de queda da inflação", disse ele. "As tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos podem fazer com que a China redirecione seus produtos para o mercado europeu, aumentando a pressão de queda sobre os preços."

Os mercados financeiros veem uma chance de aproximadamente 60% de um corte nos juros em abril, mas um movimento até junho está totalmente precificado. Em seguida, os investidores preveem outro corte, provavelmente em dezembro, levando a taxa de depósito do BCE para 2% até o final de 2025.

(Reportagem de Inti Landauro)