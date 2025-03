BC do Japão elevará juros se meta de preços estiver próxima de ser atingida, diz presidente

Por Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira que o banco central japonês continuará elevando a taxa de juros se for provável que sua meta de núcleo de inflação seja alcançada, apesar das possíveis perdas nos títulos governamentais sob posse da instituição.

"Temos dito que continuaremos ajustando o grau de afrouxamento monetário se for provável que a inflação subjacente se aproxime de 2%", disse Ueda ao Parlamento, quando questionado sobre o impacto das perdas nas enormes participações do Banco do Japão em títulos do governo japonês.