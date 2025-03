Dólar sobe pela 3ª sessão seguida após fala de Haddad gerar ruídos

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta segunda-feira a terceira sessão consecutiva de alta no Brasil, impulsionado por ruídos no mercado após fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o arcabouço fiscal e pelo avanço da moeda norte-americana no exterior, em meio a dúvidas em torno da aplicação de novas tarifas comerciais pelos EUA.

O dólar à vista fechou em alta de 0,65%, aos R$5,7528. Em três dias úteis, a divisa acumulou ganhos de 1,84% mas, no ano, tem recuo de 6,90%.