Dólar sobe na contramão do exterior com tarifas de Trump em foco

Analistas temem que as medidas comerciais possam gerar uma guerra comercial global, elevando os preços de mercadorias e provocando uma recessão nos EUA, cuja atividade econômica vem mostrando sinais de desaceleração.

"A notícia de que as tarifas podem ser mais direcionadas está deixando a moeda brasileira de fora do otimismo em relação ao dólar, uma vez que o Brasil se destaca por ter um dos maiores regimes tarifários", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

"Nações com desequilíbrios comerciais em relação aos EUA já estavam no radar como alvos prioritários das tarifas, especialmente os países do G20", completou.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,06%, a 104,090.

Na cena doméstica, os investidores têm acirrado os temores com a trajetória das contas públicas, já que o governo considera medidas para reduzir os preços dos alimentos em meio à queda de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os agentes do mercado ainda aguardam a ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central, a ser divulgada na terça, depois que os membros da autarquia elevaram a Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, pelo terceiro encontro consecutivo na semana passada.