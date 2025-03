Empresas dos EUA mostram-se menos otimistas sobre 1º tri por tarifas de Trump

"Muitas pessoas estão preocupadas com coisas como tarifas... Na verdade, é uma desaceleração econômica ampla que seria muito difícil para as empresas enfrentarem", disse Sameer Samana, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute.

Alguns investidores esperavam que os resultados do primeiro trimestre pudessem ser um catalisador para os ganhos do mercado após a forte venda. O S&P 500 ainda está sendo negociado a um múltiplo de 21 vezes os lucros futuros, em comparação com uma média de cerca de 18 nos últimos 10 anos, com base nos dados da Lseg.

Em 30 de janeiro, a Apple divulgou lucro de quarto trimestre que superou expectativas de analistas, mas as vendas do iPhone e a receita da empresa na China para o quarto trimestre foram fracas devido à concorrência e à lenta implementação de recursos de inteligência artificial. Na quinta-feira, o The Information informou, citando fontes, que a Apple está perdendo mais de US$1 bilhão por ano com seu serviço de streaming Apple TV+.

Em fevereiro, a Ford projetou perdas de até US$5,5 bilhões em suas operações de veículos elétricos e software este ano.

As montadoras têm estado em foco, com a Casa Branca dizendo no início deste mês que Trump as isentará de tarifas de 25% sobre o Canadá e o México por um mês.

Alguns analistas consideram os incêndios florestais na Califórnia em janeiro como um dos desastres naturais mais caros para as seguradoras. A Travelers Companies disse em fevereiro que prevê perdas de US$1,7 bilhão em catástrofes antes dos impostos devido aos incêndios florestais.