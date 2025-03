Ibovespa fecha em queda com realização de lucros e volume baixo

- EMBRAER ON recuou 4,7%, refletindo movimentos de realização de lucros, após o papel renovar máximas históricas na semana passada. Em 2025, até sexta-feira, a ação acumulava uma valorização de 33%.

- VALE ON caiu 0,52%, revertendo valorização do começo do dia, apesar da alta do minério de ferro na China. No setor, USIMINAS PNA subiu 1,38%, com analistas do Itaú BBA citando confiança da empresa em melhora da margem de siderurgia.

- SABESP ON perdeu 2,52% antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, após o fechamento do pregão. Previsões de analistas compiladas pela Reuters apontam resultado operacional medido pelo Ebitda de quase R$2,9 bilhões.

- PETROBRAS PN recuou 0,14%, também descolada da alta do petróleo no exterior. Analistas do UBS BB cortaram o preço-alvo dos papéis de R$51 para R$49, mas reiteraram recomendação de compra, citando dividendos ainda atrativos.

- BRADESCO PN subiu 1,04% em sessão mista no setor, com ITAÚ UNIBANCO PN fechando com variação positiva de 0,09%; BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,04%; e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 0,52%.

- BRAVA ENERGIA ON avançou 10,19%, ampliando a alta desde a divulgação do resultado do quarto trimestre na semana passada, com analistas do Santander estimando que o trimestre atual deve mostrar melhores tendências operacionais.