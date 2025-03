Ibovespa recua com Embraer entre pressões; Vale sobe

- VALE ON subia 0,78%, apoiada pelo avanço dos futuros do minério de ferro na China. Na máxima mais cedo, a ação chegou a avançar mais de 1%. No setor, CSN ON avançava 1,59%, USIMINAS PNA tinha elevação de 2,94% e GERDAU PN mostrava acréscimo de 2,46%.

- PETROBRAS PN mostrava estabilidade, em dia de alta do petróleo no exterior. Analistas do UBS BB cortaram o preço-alvo dos papéis de R$51 para R$49, mas reiteraram recomendação de compra, entre outras razões, pois veem os dividendos ainda em nível atrativo.

- BANCO DO BRASIL ON perdia 0,67%, em sessão mista para bancos, com ITAÚ UNIBANCO PN subindo 0,31% e BRADESCO PN avançando 1,36%, mas SANTANDER BRASIL UNIT sendo negociada em baixa de 0,45%. BTG PACTUAL UNIT mostrava declínio de 0,64%.

- MARFRIG ON era negociada em baixa de 3,95%, acompanhada de sua controlada BRF ON, que cedia 1,11%, em dia negativo para o setor. MINERVA ON perdia 0,34%.

- JBS ON cedia 1,24%, tendo no radar o balanço do quarto trimestre de 2024, previsto para a terça-feira, após o fechamento da bolsa. A empresa disse que pediu registro de emissor estrangeiro e de programa de BDRs Nível II na CVM e na B3, mirando a dupla listagem nos Estados Unidos e no Brasil.

- SABESP ON perdia 1,77% antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, após o fechamento do pregão. Previsões de analistas compiladas pela Reuters apontam resultado operacional medido pelo Ebitda de quase R$2,9 bilhões.