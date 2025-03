Índices acionários da China e de Hong Kong avançam com notícias sobre tarifas dos EUA em foco

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, planeja conversar com seu colega chinês nesta semana, antes da revelação das tarifas recíprocas por Trump em 2 de abril, o que pode incluir novas medidas contra a China. Os participantes do mercado estão observando atentamente as manchetes sobre o tema.

Enquanto isso, o senador norte-americano Steve Daines se reuniu com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Pequim, e um grupo de executivos de empresas dos EUA no domingo, após uma cúpula anual de negócios na capital, com a presença de líderes de grandes empresas estrangeiras.

As atuais tensões entre os EUA e a China podem corroer a demanda externa, minar o investimento doméstico, reduzir as margens dos fabricantes e prejudicar os salários dos trabalhadores", disse Ting Lu, economista-chefe da Nomura para a China.

Como o crescimento pode enfrentar obstáculos muito maiores na segunda metade do ano, Lu espera que Pequim seja pressionada a aumentar as medidas de estímulo para estabilizar o crescimento, principalmente no consumo de serviços.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,2%, a 37.608 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,91%, a 23.905 pontos.