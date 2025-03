Mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2025, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central reduziram as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira neste ano, enquanto para 2026 a expectativa em relação ao nível dos preços subiu e a previsão para a expansão do país se manteve estável, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para o IPCA é de alta de 5,65% ao fim deste ano, de 5,66% na pesquisa anterior, com a mediana recuando pela segunda semana consecutiva, após os especialistas chegarem a elevar as projeções por 19 semanas seguidas em determinado momento deste ano.

Para 2026, a projeção da inflação brasileira subiu a 4,50%, de 4,48% há uma semana.