Novos edifícios no Brasil querem um lugar entre os mais altos do mundo

O edifício é um projeto do grupo FG - com investimento previsto de R$3 bilhões - e está sendo tocado em parceria com a rede de lojas de departamento Havan, do empresário catarinense Luciano Hang. O grupo FG é controlado por Francisco Graciola e Jean Graciola, pai e filho, tradicionais empresários da construção civil de Santa Catarina.

No Senna Tower, os apartamentos poderão custar até R$200 milhões, segundo a FG. O prédio terá 228 apartamentos, incluindo 18 mansões suspensas de 420 a 563 metros quadrados, 204 apartamentos de até 400 metros quadrados, quatro coberturas duplex de 600 metros quadrados e duas coberturas triplex de 903 metros quadrados.

A empresa não deu detalhes sobre os preços, mas considerando o valor de R$200 milhões, o metro quadrado no empreendimento pode sair por R$500 mil. Segundo a FG, existe demanda por unidades no prédio desde seu anúncio, em setembro do ano passado, embora a companhia não revele o volume comercializado até agora.

"Eu vejo que isso (verticalização) é um processo irrefreável no Brasil, (mas) é um processo atrasado se comparado com grandes cidades de referência, como Nova York, Cingapura, Londres e outros grandes centros urbanos", disse Stéphane Domeneghini, diretora-executiva da consultoria especializada em prédios altos do Grupo FG, Talls Solutions, e engenheira responsável técnica pelo projeto do Senna Tower.

De acordo com dados do Skyscraper Center, dos 10 maiores arranha-céus do Brasil, oito estão em Balneário Camboriú. Na lista que reúne os maiores edifícios do mundo, dos 100 maiores brasileiros, 62 foram erguidos na última década, a maioria para uso residencial.

"O processo é recente, principalmente, porque os meios legais são recentes no Brasil", afirmou Domeneghini, citando o Estatuto da Cidade, criado em 2001, que estabeleceu diretrizes para a política urbana nacional, incluindo os Planos Diretores.