Petrobras identifica hidrocarbonetos em poço exploratório no bloco Norte de Brava

"A perfuração do poço foi concluída e no momento se encontra realizando a perfilagem final", disse a estatal no documento.

"O consórcio dará continuidade às operações para concluir o projeto do poço e caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados. Esses dados permitirão avaliar o potencial e direcionar as próximas atividades exploratórias na área."

O bloco Norte de Brava foi adquirido pela Petrobras em dezembro de 2022, em licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob o regime de Partilha de Produção, tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. como gestora.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)