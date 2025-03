Petróleo sobe 1% enquanto Trump planeja tarifar países que compram a commodity da Venezuela

As duas medidas tomadas em conjunto aliviam um pouco a pressão sobre a Chevron e, ao mesmo tempo, colocam mais pressão sobre outros consumidores de petróleo venezuelano, embora seja incerto como o governo Trump aplicará a tarifa.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,2%, a US$73 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 1,2%, a US$69,11.

Também contribuindo com um teto para os preços, a Opep+ provavelmente prosseguirá com o aumento planejado da produção de petróleo em maio, disseram as fontes, enquanto as negociações continuaram para acabar com a guerra na Ucrânia, o que poderia aumentar o fornecimento de petróleo russo para os mercados globais.

"Tivemos um pequeno choque de oferta com a perda de barris da Venezuela para o mercado mundial. Portanto, essa é definitivamente uma força de alta", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociações do BOK Financial, acrescentando que os investidores também estavam atentos a restrições mais rígidas ao Irã.

(Reportagem de Yuka Obayashi em Tóquio, Trixie Yap em Cingapura e Arunima Kumar em Bengaluru)