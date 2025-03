STOXX 600 ronda estabilidade com dados de atividade empresarial na zona do euro em foco

As ações do setor de mineração lideravam os ganhos entre os setores nesta segunda-feira, com alta de 1,9% devido aos preços mais altos do cobre

Os investidores estão aguardando detalhes sobre a promessa de Trump de anunciar tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos EUA em 2 de abril.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,01%, a 8.645 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,18%, a 22.933 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,11%, a 8.034 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,14%, a 39.089 pontos.