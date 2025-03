Vendas de carros elétricos de Volks e BMW superam Tesla na Europa em fevereiro

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - As vendas de veículos elétricos da Tesla na Europa caíram em fevereiro e ficaram atrás da tradicional marca Volkswagen e do grupo BMW, assim como de rivais da China, mostraram nesta segunda-feira dados da plataforma de pesquisa JATO Dynamics.

A marca totalmente elétrica está enfrentando um teste de fidelidade na Europa, depois que seu CEO, Elon Musk, aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, apoiou abertamente partidos de extrema direita no continente, com pelo menos duas dúzias de postagens em sua plataforma X promovendo a Alternative fur Deutschland da Alemanha.