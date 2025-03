Wall St sobe com ganhos em tecnologia após notícia sobre tarifas de Trump

A Nvidia subia cerca de 2%, a Meta saltava 4% e a Amazon.com ganhava 2,8%.

A Tesla subia 7,3%, somando-se ao aumento de 5,3% registrado na sexta-feira.

"O mercado parece estar reagindo em sincronia com essas mudanças de última hora nas tarifas", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"A posição padrão para o investidor de hoje é ficar muito preocupado com as mudanças propostas pelo governo - quer haja ou não tarifas impostas, quer ele as revogue, quer ele as adie, isso apenas causa extrema volatilidade no mercado."

Os mercados têm tido oscilações nas últimas semanas, pois os investidores têm sido confrontados com o temor de uma forte desaceleração econômica dos EUA depois que Trump anunciou uma série de tarifas no mês passado sobre alguns de seus principais parceiros comerciais.

Várias empresas também citaram a incerteza das tarifas ao reduzirem suas previsões para os próximos trimestres. Os dados compilados pela LSEG na sexta-feira mostraram que os lucros das empresas incluídas no S&P 500 devem crescer 10,5% em 2025, uma queda de 3,5 pontos percentuais desde o início do ano.