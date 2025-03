Ações dos EUA fecham em alta com investidores concentrados em tarifas e dados

Por Noel Randewich

(Reuters) - As ações de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, com a Apple subindo e a Nvidia caindo, conforme investidores avaliaram dados de confiança do consumidor e apostaram em uma postura mais flexível da política comercial do governo Trump na próxima semana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que tarifas sobre automóveis serão impostas em breve, ao mesmo tempo em que sugeriu que nem todas as tarifas propostas serão aplicadas em um anúncio de 2 de abril que está no foco de Wall Street.