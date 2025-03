BC diz que incerteza elevada só permitiu indicação da direção da Selic em mais uma reunião, mostra ata

De acordo com a ata, esse foi um dos três elementos que guiaram a decisão da semana passada na qual o BC seguiu o ritmo já previsto de aperto nos juros ao elevar a Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, e indicou um ajuste de menor magnitude na reunião de maio se confirmado o cenário esperado.

Em outro ponto, a autarquia julgou que, em função do cenário adverso para a dinâmica da inflação, era apropriado indicar que o ciclo de alta nos juros não está encerrado.

Por fim, em função das defasagens do ciclo monetário em curso, o Comitê também avaliou ser apropriado comunicar que o próximo movimento, de maio, seria de menor magnitude.

Em relação à atividade econômica no Brasil, o Copom avaliou que dados referentes aos últimos meses seguem sugerindo uma incipiente moderação do crescimento, em linha com seu cenário-base.

"Alguns indicadores mais recentes, como de serviços, indústria ou população ocupada têm indicado moderação de crescimento após extraordinária resiliência no mercado de trabalho e na atividade econômica", afirmou.

A autarquia ponderou que "persiste a parcimônia nas conclusões" sobre o passado, sujeito a revisões e sazonalidades; o presente, com dados mistos que não são uníssonos em uma direção; e o futuro, já que se antecipa um forte crescimento agrícola no primeiro trimestre com possíveis desdobramentos para outros setores.