Chefe de comércio da UE se reúne com autoridades dos EUA para tentar evitar tarifas "prejudiciais"

Duas discussões anteriores com as autoridades norte-americanas ainda não haviam alterado os planos de Trump de aumentar as taxas de importação dos EUA para que correspondam às taxas cobradas pelos principais parceiros comerciais e neutralizar suas barreiras comerciais não tarifárias.

"O trabalho árduo continua. A prioridade da UE é um acordo justo e equilibrado em vez de tarifas injustificadas", disse Sefcovic em um post no X. "Compartilhamos o objetivo de fortalecer a indústria de ambos os lados."

Um porta-voz de Greer não respondeu a um pedido de comentário sobre as discussões.

As reuniões ocorrem no momento em que alguns países estão preparando concessões tarifárias antes do anúncio de Trump, em 2 de abril, do plano tarifário recíproco, um dia que ele apelidou de "Dia da Libertação" para a economia dos EUA de práticas comerciais injustas.

A Reuters noticiou nesta terça-feira que a Índia está disposta a reduzir as tarifas de mais da metade das importações dos EUA, avaliadas em US$23 bilhões, na primeira fase. De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Índia está entre as maiores tarifas médias ponderadas de comércio, com 12,1%, em comparação com os 2,5% dos EUA.

Uma delegação dos EUA liderada pelo representante assistente de Comércio, Brendan Lynch, está em Nova Délhi esta semana para negociações comerciais com autoridades indianas de terça a sábado, informou a embaixada dos EUA em Nova Délhi.