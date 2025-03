Clientes da 23andMe são incentivados a excluir dados da plataforma em meio a preocupações com privacidade

As ações da 23andMe, que entrou com o pedido de recuperação judicial no domingo, fecharam em queda de 11%, a US$0,65. Na segunda-feira, os papéis caíram 59%.

"Nosso site teve alguns problemas e atrasos devido ao aumento do tráfego ontem. A partir de hoje (terça-feira), esses problemas foram resolvidos. Se alguém tiver algum problema com relação ao acesso à sua conta ou à exclusão de seus dados, pode ir ao nosso site de atendimento ao cliente para obter suporte", disse um porta-voz da 23andMe.

Os testes de DNA da empresa, feitos a partir da coleta de saliva, fornecem informações sobre a ascendência do usuário e se ele tem predisposição genética a determinadas doenças.

A 23andMe já fechou pelo menos 30 acordos com empresas, incluindo a farmacêutica britânica GSK, permitindo às companhias que acessem o seu banco de dados. A maior parte dos contratos permanece confidencial.

"Os dados genéticos não são apenas um pouco de informação pessoal -- são uma planta de todo o seu perfil biológico. Quando uma empresa vai à falência, esses dados pessoais são um ativo a ser vendido com consequências potencialmente de longo alcance", disse Adrianus Warmenhoven, especialista em segurança cibernética da NordVPN.

Com mais de 15 milhões de clientes, o banco de dados genéticos da 23andMe é uma "mina de ouro digital", afirmou Warmenhoven.