Confiança do consumidor brasileiro volta a subir em março após três quedas seguidas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança dos consumidores brasileiros voltou a subir em março, mesmo que de forma ligeira, interrompendo uma sequência de três quedas consecutivas, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas divulgados nesta terça-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês alta de 0,7 ponto, para 84,3 pontos.

"Após três quedas seguidas, a alta moderada da confiança do consumidor, em março, reflete uma calibragem do indicador, que permanece na região pessimista. O resultado positivo no mês foi influenciado por uma melhora na avaliação da situação atual e registrada apenas pelos consumidores da maior faixa de renda", disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE, em nota.