Confiança do consumidor dos EUA se deteriora ainda mais em março

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu pelo quarto mês consecutivo em março, com as famílias mais pessimistas em relação ao futuro em 12 anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Conference Board disse que seu índice de confiança do consumidor caiu 7,2 pontos, para 92,9 neste mês. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 94,0.

O Índice da Situação Atual, baseado na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais dos negócios e do mercado de trabalho, caiu 3,6 pontos, para 134,5.