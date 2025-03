Diretora do Fed diz que aumento na inflação de bens "não ajuda"

"Em certas subcategorias, há evidências de que a inflação voltou a acelerar nos últimos meses", disse Kugler. "É importante ressaltar que, embora a inflação de bens tenha sido negativa em 2024 - como era a norma antes da pandemia - ela se tornou positiva nos últimos meses. Esse acontecimento não ajuda, pois a inflação de bens sempre manteve um controle sobre a inflação total e também afeta as expectativas de inflação."

De fato, pesquisas como o Índice de Confiança do Consumidor mensal da Universidade de Michigan mostraram um aumento nas expectativas de inflação vinculadas aos planos do governo Trump de tarifas abrangentes sobre produtos importados para os EUA.

"Estou prestando muita atenção na aceleração dos aumentos de preços e nas expectativas de inflação mais alta, especialmente devido ao recente salto de inflação nos últimos anos", disse Kugler.

Kugler, cujo mandato no Conselho de Diretores do Fed terminará no próximo ano, disse que alguns dados econômicos, como as vendas no varejo, mostraram uma atividade mais branda neste ano, mas que o mercado de trabalho parece ter permanecido estável até fevereiro.

(Reportagem de Dan Burns)