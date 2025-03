Discutir corte de tributação de empresas seria "fantasia" porque alíquota efetiva é menor, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse nesta terça-feira que eventual discussão sobre corte de tributação sobre empresas no Brasil significaria “cair no mundo de fantasia”, argumentando que embora a alíquota nominal vigente no país seja alta, os pagamentos efetivos são mais baixos do que em países desenvolvidos.

Pinto defendeu a proposta de reforma de IR do governo, que não altera a tributação nominal de 34% de IR e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de empresas, buscando compensar a maior isenção a pessoas físicas com uma taxação de remessas de dividendos ao exterior e uma cobrança mínima sobre pessoas mais ricas.

“Não adianta a gente querer discutir reduzir a alíquota de pessoa jurídica no Brasil porque a gente vai cair no mundo de fantasia”, disse o secretário em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.