Dólar cai ante real sob influência da ata do Copom e do exterior

Às 17h06 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,88%, aos R$5,7180.

No início do dia o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgou a ata do encontro da semana passada, quando o colegiado subiu a taxa Selic em 100 pontos-base, para 14,25% ao ano, sinalizando a intenção de promover novo aumento em maio -- desta vez de menor intensidade.

No documento, o BC citou a elevada incerteza e reforçou que o ciclo de alta de juros não está encerrado. A ata pontuou ainda que “o cenário de convergência da inflação à meta torna-se mais desafiador com expectativas desancoradas para prazos mais longos e exige uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado”.

Para profissionais ouvidos pela Reuters, a ata foi "hawkish" (dura com a inflação), o que contribuiu para a queda do dólar ante o real.

“A ata pegou no câmbio, porque sugeriu continuidade da alta de juros e cortes da Selic não tão breves”, pontuou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “O mercado desmontou posições defensivas no dólar e também houve fluxo de entrada de moeda”, acrescentou.

Na prática, uma Selic mais elevada, e por mais tempo, amplia o diferencial de juros do Brasil, o que favorece a entrada de dólares no país, pesando nas cotações.