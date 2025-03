Dólar recua em linha com o exterior após notícias sobre tarifas de Trump e dados

A divisa dos EUA também tinha baixas frente ao peso mexicano, ao rand sul-africano e ao peso chileno.

Os mercados ainda digeriam dados positivos para a economia norte-americana divulgados na véspera, com a pesquisa PMI da S&P Global mostrando que a atividade empresarial dos EUA acelerou sua expansão em março devido a um fortalecimento do setor de serviços.

Na cena doméstica, as atenções estavam sobre a divulgação da ata da mais recente reunião do Copom, que elevou a Selic em 1 ponto percentual pelo terceiro encontro consecutivo na semana passada, a 14,25% ao ano, sinalizando pelo menos mais um aumento de menor magnitude em maio.

No documento divulgado nesta manhã, o BC disse que deixou as decisões para além de maio em aberto devido à incerteza elevada no cenário, julgando que, em função do panorama adverso para a dinâmica da inflação, era apropriado indicar que o ciclo de alta nos juros não está encerrado.