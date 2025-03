Ibovespa abre em alta com exterior favorável

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com sinal positivo nesta terça-feira, tendo como pano de fundo o avanço de commodities como o petróleo e o minério de ferro no exterior, bem como dos futuros acionários norte-americanos, enquanto a reta final da safra de balanços no incluía os números de Sabesp e Vamos.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,21%, a 131.599,1 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, avançava 0,18%.

Investidores também analisam a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na qual o Banco Central afirmou que optou em indicar apenas a direção do próximo movimento "diante da elevada incerteza". O documento refere-se ao encontro da semana passada, quando a Selic subiu a 14,25%.