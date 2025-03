Ibovespa avança e retoma 132 mil pontos; Vamos dispara após balanço

Investidores também analisam a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na qual o Banco Central afirmou que optou em indicar apenas a direção do próximo movimento "diante da elevada incerteza". O documento refere-se ao encontro da semana passada, quando a Selic subiu a 14,25%.

Na visão de economistas do Bradesco, a ata é consistente com um Copom comprometido com a continuidade do ciclo de aperto. "Dada a ausência de contrapontos relevantes e a preocupação com os riscos inflacionários altistas, entendemos que um juro terminal de 15,25% é compatível com a comunicação atual."

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário dos Estados Unidos, operava quase estável, com investidores avaliando as implicações das tarifas recíprocas iminentes após a sutil indicação do presidente Donald Trump de possível leniência em sua abordagem de política comercial.

DESTAQUES

- VAMOS ON disparava 13,29%, em meio à análise do resultado do grupo de locação de veículos pesados no último trimestre do ano passado, com lucro líquido de R$213 milhões, acima de previsões no mercado. O Ebitda somou R$882,4 milhões, expansão de 27,6% na comparação com um ano antes. A Vamos também estimou investimento líquido de R$2,1 bilhões em 2025.

- SABESP ON subia 3,35%, após a maior companhia de saneamento básico da América Latina divulgar que o desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado nos três últimos meses do ano passado subiu 4,1% sobre um ano antes, para R$3 bilhões, também dentro do esperado pelo mercado, segundo a LSEG. A receita líquida cresceu 7,9% sobre um ano antes.