Ibovespa fecha em alta, mas sem fôlego para sustentar patamar de 133 mil pontos

DESTAQUES

- SABESP ON avançou 3,34%, após a maior companhia de saneamento básico da América Latina divulgar que o desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado nos três últimos meses do ano passado subiu 4,1% sobre um ano antes, para R$3 bilhões. O CEO estimou economias de custo "mensuráveis" em 2025 após adoção de modelo de orçamento base zero.

- VAMOS ON disparou 15,62%, em meio à análise do resultado do grupo de locação de veículos pesados no último trimestre do ano passado, com lucro líquido de R$213 milhões, acima de previsões no mercado. O Ebitda somou R$882,4 milhões, expansão de 27,6% na comparação com um ano antes. A Vamos também estimou investimento líquido de R$2,1 bilhões em 2025.

- HAPVIDA ON fechou em alta de 7,21%, buscando uma trégua após fechar em baixa nos últimos quatro pregões, período em que acumulou declínio de quase 12%. A operadora de saúde disse na véspera que fundos e investidores não residentes geridos pela Squadra Investimentos compraram ações da companhia, chegando a uma participação de aproximadamente 5,15%.

- MAGAZINE LUIZA ON subiu 2,45%, ampliando a valorização no ano para mais de 60%, um dia após o conselho de administração da varejista aprovar proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante líquido de R$225 milhões. A proposta será votada por acionistas em assembleia geral extraordinária no próximo dia 24 de abril.

- BRADESCO PN valorizou-se 1,66%, em dia positivo para o setor. Executivos do banco reforçaram o guidance de 2025 em reunião com analistas do Safra e, conforme relatório, trouxeram mais detalhes sobre as partes móveis do crescimento mais forte da receita implícita nas previsões, principalmente um ambiente mais favorável para repasse de spreads e otimização de funding.