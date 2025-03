Impacto de reforma do IR sobre Estados e municípios é menor que R$5 bi, diz Barreirinhas

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira que o impacto da reforma do Imposto de Renda sobre Estados e municípios deve ficar abaixo de R$5 bilhões, bem menos do que estimativas apresentadas pelos entes.

Após a apresentação do projeto, governos regionais alegaram que sofrerão perda de arrecadação por conta do aumento da faixa de isenção do IR, que reduz a retenção de imposto na fonte.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), por exemplo, estimou que a ampliação da isenção pode representar queda de R$11,8 bilhões de recursos anuais apenas para as prefeituras.