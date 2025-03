Itaú entra com nova ação contra seu ex-diretor financeiro

O Itaú, o maior banco da América Latina, acusou Broedel em dezembro de violar políticas internas e de se beneficiar pessoalmente de pagamentos feitos ao consultor jurídico Eliseu Martins e a sua empresa, Care Consultores, com os quais o ex-diretor financeiro tinha uma conexão pessoal. Tanto Broedel quanto Martins negaram qualquer irregularidade.

Em janeiro, o Itaú entrou com uma ação judicial requisitando o pagamento de R$3,35 milhões por Broedel. Na nova ação, em que cita Martins, a Care e Broedel, o banco também afirma que seu ex-diretor financeiro, que foi para o Santander no ano passado, supostamente coescreveu um dos relatórios jurídicos encomendados pelo Itaú.

Na nova ação, o banco busca a restituição de R$6,64 milhões, que alega terem sido pagos de forma indevida a Martins e sua empresa, Care Consultores. Dessa quantia, o Itaú pede R$1,6 milhão em restituição imediata pelos pareceres alegadamente nunca entregues.

Os representantes de Broedel haviam dito anteriormente que seu cliente negava qualquer conduta irregular. Na terça-feira, disseram em um comunicado que Broedel ainda não havia sido oficialmente informado sobre a nova ação, acrescentando que as acusações contra ele são infundadas e sem sentido.

Em um comentário anterior sobre o futuro do executivo no banco, um porta-voz do Santander disse que "o Sr. Broedel é um executivo sênior altamente respeitado que, até julho, foi diretor financeiro do Itaú. Ele deve assumir o cargo (de diretor de contabilidade) mais tarde este ano e estamos monitorando qualquer desenvolvimento".

Martins, por sua vez, disse em um comunicado no final do ano passado que o Itaú estava interpretando mal a situação, explicando que alguns serviços haviam sido pagos antecipadamente e que ele estava preparado para reembolsar o Itaú conforme apropriado. Martins não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.