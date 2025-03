Petrobras analisa recurso de indiana em licitação para FPSO em Campos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras deve concluir nesta semana a análise do recurso da indiana Shapoorji Pallonji Energy, no âmbito do processo de licitação para a contratação de uma plataforma para os campos de Barracuda e Caratinga, disse nessa terça-feira a diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

A indiana, que foi a única a fazer um lance na licitação iniciada em agosto de 2023, teve sua oferta recusada recentemente pela estatal.