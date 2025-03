Petróleo fecha quase estável, trégua entre Rússia e Ucrânia compensa temores com oferta

Os Estados Unidos fecharam acordos com a Ucrânia e a Rússia para interromper os ataques no mar e contra alvos energéticos, com Washington concordando em pressionar para suspender algumas sanções contra Moscou.

Kiev e Moscou disseram que confiariam em Washington para fazer cumprir os acordos, ao mesmo tempo em que expressaram ceticismo de que o outro lado os cumpriria.

"Se houver um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, isso poderá abrir a porta para a redução das sanções contra o petróleo russo", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

A ameaça de Trump de impor tarifas contra os países que importam petróleo e gás da Venezuela aumentou as preocupações com a oferta, e ambos os índices de referência subiram mais de 1% na segunda-feira após o anúncio.

"Essas tarifas secundárias são uma sanção indireta para degradar a capacidade de fornecimento de petróleo da Venezuela e prejudicar o sistema de refino 'teapot' da China", disse Mukesh Sahdev, chefe global de mercados de commodities da Rystad Energy, referindo-se às pequenas refinarias independentes chinesas.

O petróleo é o principal produto de exportação da Venezuela. A China, que já é alvo das tarifas de importação dos EUA, é seu maior comprador.