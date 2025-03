Rentabilidade de imóveis no Brasil chega a 19% ao ano em 2024, aponta estudo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A rentabilidade total de imóveis residenciais chegou a 19,1% ao ano em 2024, de 16,4% no ano anterior, afirma levantamento da imobiliária digital QuintoAndar em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

O retorno financeiro de 19,1% ao ano é resultado da soma do rendimento estimado com o aluguel (6,2%) e da média de valorização dos imóveis no período (12,9%), de acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira.