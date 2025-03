Sabesp adota orçamento base zero e espera economias relevantes em 2025

Piani não deu detalhes sobre as economias de custo esperadas para este ano. No quarto trimestre, a empresa reduziu a linha de custos, despesas administrativas e comerciais em 6,7% sobre um ano antes, para R$3,1 bilhões, com o principal vetor para essa redução sendo a linha de pessoal, cujas despesas despencaram 35%.

Questionado sobre novos programas de demissão voluntária na companhia, Piani afirmou que a Sabesp pode adotar novos programas mais adiante, mas com prazos mais curtos.

Já sobre a possibilidade da Sabesp ampliar sua atuação para além dos 371 municípios atualmente atendidos, Piani afirmou que a empresa ainda está focando na sua transformação de estatal para privada, mas que tem interesse sobre o programa UniversalizaSP.

O programa, lançado pelo governo de São Paulo em 2023, pretende apoiar cidades do Estado que atuam diretamente sobre os serviços de saneamento básico. Segundo o governo, 133 cidades aderiram ao programa.

"Nos interessa... Não podemos perder de olhar oportunidades em nosso próprio Estado", disse Piani, acrescentando que a empresa, por ora, tem mais interesse no programa que em arrematar ativos fora do Estado, como o leilão de serviços de saneamento no Pará previsto para 11 de abril.

"Estamos focando na transformação, olhando todos os processos no mercado, mas não ha decisões ainda", disse Piani.