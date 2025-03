Setor de locação espera estabilidade em compras de carros novos em 2025, diz Abla

SÃO PAULO (Reuters) - As locadoras de veículos do Brasil não devem elevar as compras de carros novos este ano, pressionadas pelo movimento de alta de juros que espreme a rentabilidade de suas operações, segundo projeções da associação que representa o setor, Abla, divulgadas nesta terça-feira.

As empresas do setor, que incluem grandes nomes como Localiza e Movida, estimam compras de cerca de 650 mil carros e comerciais leves este ano, mesmo volume de 2024.

"Mas pode ser um pouco menos até", disse o presidente da Abla, Marco Aurélio Nazaré, em entrevistas a jornalistas sobre os números do setor em 2024, citando que isso depende de "se as montadoras serão mais agressivas na política comercial".