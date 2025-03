Taxas de juros do BCE podem cair para 2% até setembro, diz presidente do BC francês

"Visto hoje, os mercados esperam uma taxa de juros do BCE de cerca de 2% no verão", disse Villeroy. "É um cenário possível, considerando que o verão na Europa dura de junho a setembro."

O membro do conselho do BCE Piero Cipollone e o governador do banco central grego Yannis Stournaras defenderam a flexibilização da política monetária nos últimos dias, firmando as apostas do mercado para um corte de juros já em abril. Mas Gabriel Makhlouf da Irlanda e Peter Kazimir da Eslováquia adotaram uma postura mais cautelosa.

Os mercados veem chance de 65% de um corte em abril, mas uma mudança até junho já está totalmente precificada. Outro corte é esperado no final do ano, entre setembro e dezembro.

Novos cortes podem ser justificados pelo alívio das pressões sobre os preços, já que há uma tendência de desinflação. O crescimento dos preços está se aproximando da meta de 2% do BCE.

Outra consideração é que o recente aumento nos rendimentos dos títulos, particularmente na Alemanha, tornou as condições de financiamento mais rigorosas, desfazendo parte dos esforços anteriores do BCE para reduzir os custos dos empréstimos.

"Mantendo-se tudo o mais constante, esse aumento nos rendimentos de longo prazo significa um aperto nas condições financeiras, que temos que incorporar em nossa avaliação monetária", disse Villeroy.