Tebet diz ver crescimento abaixo de 3% em 2025 e espaço para cortes de juros no 2º semestre

(Reuters) - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira que o Brasil deve crescer abaixo de 3% neste ano, mas que superará as projeções atuais do próprio governo, acrescentando ainda que vê espaço para cortes na taxa de juros pelo Banco Central no segundo semestre de 2025.

"Ouso dizer que provavelmente não vamos chegar a um crescimento de 3%, mas vamos crescer acima das projeções que nós mesmo estamos fazendo", disse Tebet em entrevista ao programa "Bom dia, ministra", do CanalGov, apontando que o agronegócio deve impulsionar o Produto Interno Brasileiro (PIB) em 2025.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda manteve suas projeções de fevereiro de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro crescerá 2,3% neste ano e 2,5% em 2026.